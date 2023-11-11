Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor Deprem sonrasında Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı kontrollü şekilde devam ediyor.

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AA

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan binaların enkazları kaldırıldı, ağır hasar alan binaların ise çeşitli yöntemlerle yıkımı devam ediyor.

6 Şubat'ta depremden etkilenen bazı illerdeki yıkım çalışmaları sürüyor.

Bu çalışmalardan biri de Kahramanmaraş'ta yapıldı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı kontrollü şekilde devam ediyor.

Yıkımda iş makineleri görev yapıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinde en çok etkilenen ilçede ağır hasar alan binaların yıkımı iş makineleri yardımıyla sürdürülüyor.

5 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı

Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı İstasyon Mahallesi'ndeki 5 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı.

Molozlar taşındı

Çıkan molozlar kamyonlara yüklenerek enkaz döküm sahasına taşındı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)