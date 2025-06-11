Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

11 ili etkileyen asrın felaketinin üstünden 27 ay geçti...

Bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak için adımlar hızla atıldı.

KONUTLAR HIZLA YÜKSELİYOR

Evlerin bazıları tamamlandı. Bazılarında ise katlar bir bir yükseliyor.

Afetzedeleri sıcak bir yuvaya kavuşturmak için projeler art arda hayata geçirildi.

YIL SONU 450 BİNİN ÜZERİNDE KONUT TESLİM EDİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde 11 ilde 174 ayrı alanda, 1.900 şantiye, 1.581 köy evi şantiyesi olmak üzere toplam 3.481 şantiyede 182 bin kişi çalışmalarına devam ediyor.

Konut ve işyerlerinin yüzde 100'ünün yapımı başladı. 452 bin 983 konut ve işyeri yıl sonunda teslim edilecek.

BAKAN KURUM DEPREM BÖLGESİNDEN AYRILMIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için gece gündüz çalışan isimlerin başında geliyor.

11 ilde yaraların sarılması için titizlikle çalışan Bakan Kurum, şehirlerin ayağa kalkması için yoğun özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.

AZERBAYCAN MAHALLESİ'NDE YAŞAM BAŞLIYOR

Asrın felaketinde Kahramanmaraş'ta en çok can kaybının yaşandığı noktalardan biri olan Haydar Aliyev Caddesi ile Azerbaycan Bulvarı'nın kesiştiği alanda kurulan Azerbaycan Mahallesi'ndeki konut ve iş yerlerinin inşaatlarının büyük bir bölümü tamamlandı.

Asrın felaketinde Türkiye'nin yardımına koşan ilk ülke olan Azerbaycan gerek arama kurtarma faaliyetleriyle gerekse de gönderdiği insani yardım malzemeleri ile depremzedelerin yaralarını sarmak için büyük çaba harcadı.

AZERBAYCAN'IN ADI VERİLDİ

Azerbaycan, bunların yanında Haydar Aliyev Caddesi ile Azerbaycan Bulvarı'nın kesiştiği alanda yapılan olan konut projesine de 100 milyon dolar destekte bulundu.

Bu desteklerinden dolayı Azerbaycan'a teşekkür etmek amacıyla depremzedeler için konutların inşa edildiği alana Azerbaycan Mahallesi adı verildi.

ENSONHABER EKİPLERİ KAHRAMANMARAŞ'TA

Bölgede konutlar bir bir yükselirken, Ensonhaber ekipleri Kahramanmaraş'ta vatandaşlara deprem konutlarını sordu.

Vatandaşlara "Deprem bölgesinde şu ana kadar kaç konut yapılmıştır" sorusunu yönelten muhabirler, dikkat çeken cevaplar aldı.

VATANDAŞ ÇALIŞMALARDAN MEMNUN

Devletin gereken her şeyi yaptığını söyleyen vatandaşlar, şu ana kadar 250 binin üzerinde konutun tamamlandığını öğrendiklerinde memnuniyetlerini dile getirdi.

Yetkililerin verdikleri sözleri tamamıyla yerine getirdiğini belirten vatandaşlar, çalışmaların çok hızlı bir şekilde ilerlediğini söylediler.

"ALLAH RAZI OLSUN"

Yapılan konutların çok güzel olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetimizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandılar.