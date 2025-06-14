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İHA

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Sümeyye Yakar’a, hızla gelen bir otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Sümeyye Yakar, hastaneye kaldırıldı.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde aracın hızla ilerlediği ve yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan kadına çarptığı anlar yer aldı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücünün ise polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.