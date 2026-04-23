Kahramanmaraş'ta saldırının gerçekleştiği okul 23 Nisan'da sessiz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yurt genelindeki tüm okullarda coşkuyla kutlanıyor.

Kahramanmaraş'ın Onikşubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda ise sessizlik hakim...

Geçtiğimiz günlerde okulun öğrencilerinden 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda, okulda bulunan 1'i öğretmen 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi yaşamını yitirdi.

Geçen yıllarda çocuk sesleriyle, büyük bir coşkuyla 23 Nisan'ın kutlandığı okul bugün ise bomboş kaldı.

OKUL KAPISINDA ÇİÇEKLER YER ALDI

Kahramanmaraş Valiliği tarafından öğrencileri başka bir okula nakledilen Ayser Çalık Ortaokulu'nun kapısında çiçekler yer alırken; bahçenin tellerine saldırıyı kınayan mesajlar asıldığı görüldü.

Ayrıca ölenlerin isimleri ile fotoğraflarının da tellerde yer aldı.

GERİYE ESKİ GÖRÜNTÜLER KALDI

Diğer yandan geride, önceki yıllarda Ayser Çalık Ortaokulu'nda kutlanan 23 Nisan fotoğrafları ve görüntüleri kaldı.

OKUL GEÇİCİ SÜREYLE KAPATILDI

Ayser Çalık Ortaokulu, çocukların içinde bulundukları psikolojik durum ve velilerin talepleri doğrultusunda Kahramanmaraş Valiliği tarafından geçici süreyle eğitim-öğretime kapatıldı.

Daha sonra alınan karar ile birlikte öğrencilerin ve öğretmenlerin Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda eğitim-öğretime devam etmesine karar verildi.