Kamçatka depremiyle hafızalar tazelendi: Tarihin en büyük 10 depremi

Dünya güne deprem haberiyle uyandı.

Rusya’nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında, sabah saatlerinde yüksek şiddetli depremler meydana geldi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS) ve Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Jeofizik Hizmetler, depremin büyüklüğünü ilk olarak 7.1 olarak açıkladı.

Ancak yapılan analizler sonunda büyüklüğün 8.7 ila 8.8 arasında olduğu doğrulandı.

SON 73 YILIN EN BÜYÜK DEPREMİ

Rusya'daki bu deprem deniz kıyısında olması nedeniyle tsunami tehlikesi bakımından tüm Pasifik Okyanusu kıyısını etkiledi.

Tüm kıyılarda alarma geçilirken deprem, daha önceki büyük tahribat yaratan depremleri hatırlattı.

İşte tarihin en yıkıcı 10 depremi:

1. 22 MAYIS 1960 VALDİVİA DEPREMİ- ŞİLİ- 9.5

Deprem, 20. yüzyılın ve modern sismolojinin ölçebildiği en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.

Yaklaşık 10 dakika süren sarsıntı sonrası oluşan tsunami, Şili kıyılarını, Hawaii’yi, Japonya’yı ve Filipinler’i vurdu. 2 milyon kişi evsiz kaldı.

Can kaybı: Yaklaşık Bin 655 kişi

2. 28 MART 1964 ALASKA, ABD- 9.2

ABD tarihinin en büyük depremi olarak bilinir. Good Friday (Kutsal Cuma) depremi olarak da anılır. Alaska’nın birçok kentinde büyük yıkıma yol açtı. Tsunami nedeniyle Kaliforniya ve Oregon sahillerinde de can kaybı yaşandı.

Can kaybı: 131 kişi

3. 26 ARALIK 2004 SUMATRA, ENDONEZYA- 9.1

21. yüzyılın en ölümcül depremi. Hint Okyanusu’nda meydana gelen sarsıntı, Endonezya’dan Sri Lanka’ya, Hindistan’dan Somali’ye kadar birçok ülkeyi etkileyen dev bir tsunamiye yol açtı.

Can kaybı: 227 binden fazla

4. 11 MART 2011 SENDAİ, JAPONYA- 9.0

Depremin ardından gelen dev tsunami, Japonya’nın kuzeydoğusunu harabeye çevirdi. Fukuşima Nükleer Santrali’nde yaşanan sızıntı, dünyanın dikkatini nükleer güvenliğe çevirdi. 2 bin 500’den fazla kişi ise hâlâ kayıp.

Can kaybı: 19 bin 759 kişi

5. 4 KASIM 1952 KAMÇATKA, RUSYA- 9.0

Sovyetler Birliği döneminde kayıtlara geçen en güçlü deprem. Büyük bir tsunami oluşturdu ve özellikle Kuril Adaları’nda yıkıma neden oldu. Dalgalar, Hawaii kıyılarına kadar ulaştı.

Can kaybı: Yaklaşık 2 bin 300 kişi

6. 27 ŞUBAT 2010 MAULE, ŞİLİ- 8.8

Yaklaşık 3 dakika süren deprem, Şili’nin orta kıyı şeridini ciddi şekilde etkiledi. 1.5 milyon kişi evsiz kaldı, 2 milyondan fazla kişi tahliye edildi.

Can kaybı: Yaklaşık 525 kişi

7. 31 OCAK 1906 EKVADOR SAHİLİ- 8.8

Ekvador ve Kolombiya kıyılarını etkileyen bu büyük deprem, ardından gelen tsunamiyle Panama, Kosta Rika ve Hawaii’de de hissedildi.

Can kaybı: Yaklaşık bin kişi

8. 29 TEMMUZ 2025 KAMÇATKA, RUSYA- 8.8

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen deprem, Pasifik genelinde tsunami uyarılarına yol açtı. Japonya, Hawaii ve ABD Batı Kıyısı’nda önlem amaçlı tahliyeler yapıldı. Gelişmiş erken uyarı sistemleri sayesinde can kaybı önlendi.

Can kaybı: İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı

9. 2 NİSAN 1965 RAT ADALARI, ALASKA ABD- 8.7

Aleut Adaları açıklarında gerçekleşen deprem, büyük bir tsunamiye neden oldu. Tsunami, Hawaii’ye kadar ulaştı. Bölge seyrek yerleşimli olduğundan can kaybı sınırlı kaldı.

Can kaybı: Net sayı yok

10. 28 MART 2005 SUMATRA, ENDONEZYA- 8.6

2004 felaketinden yalnızca üç ay sonra meydana geldi. Endonezya’nın Nias ve Simeulue adalarında büyük yıkım yaşandı. Bölge halkı, hâlihazırda afet sonrası toparlanma sürecindeyken bir kez daha sarsıldı.

Can kaybı: Bin 300 kişi