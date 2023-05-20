Kandil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! '14 Mayıs seçiminde Kürdistan'ın tamamından oy aldı'

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk tur geride kaldı.

Milyonlar 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidecek.

Bu kez ise yüzde 49,52 oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüzde 44,88 oy alan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turu açık ara önce tamamladı.

Seçim öncesi liderler hummalı çalışmalar yürütürken, Kılıçdaroğlu HDP ile birleşerek Kandil'in desteğini aldı.

Öyle ki bu süreçte terör örgütü PKK elebaşlarından adeta destek mesajları yağdı.

Buna rağmen Kılıçdaroğlu seçimde Erdoğan'ın gerisinde kaldı.

Şimdilerde ikinci tur çalışmaları için vites artırılırken, Kandil'den açık destek daha geldi.

Bu kez ise açıklama, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Ronahi Serhat kod adlı Filiz Duman'a ait.

Duman, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Seçime çok az zaman kala bazı yanılgılara dikkat çekmeye ihtiyaç olduğu açık. Partilerin bağımsız ya da ittifak listesiyle girdiği milletvekili seçimleri geride kaldığına göre, cumhurbaşkanlığı seçimlerini Erdoğan karşısında olan herkesin kazanmaya kilitlenmesi gerekir. CHP’nin cumhurbaşkanlığı seçim çalışmalarını milletvekili seçimi gibi salt kendi organizasyonuyla planlaması büyük bir hatadır. Kılıçdaroğlu artık sadece CHP’nin, Millet İttifakı’nın adayı olarak seçime girmiyor. 14 Mayıs seçiminde Kürdistan’ın tamamından Türkiye’nin yarısından oy almış halkın adayı olarak yarışıyor.



Millet İttifakı ve özelde CHP gerçeğini aşan bir olguya kavuşmuştur. CHP’nin bu durumda 14 Mayıs’ta Kılıçdaroğlu’na oy veren herkesin örgütlü siyasi temsilleriyle birlikte çalışmaya koyulması gerekir. CHP yetkililerinin darlaştıran yaklaşımlarını aşması gerekir. Görülen o ki, Millet İttifakı’nı oluşturan küçük partiler aldıkları vekil sayısıyla hayli tatmin olup köşelerine çekilip göstermelik katılırken, baştan beri küskün, protestocu ve dayatmacı olan Akşener ise bu tutumunu sürdürmektedir. Yalancılık, hırsızlık, çirkeflikte sınır tanımayan, hile ve gaspta ustalaşan ve parti devletine dönüşen Erdoğan diktatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yenmek tüm Türkiye toplumunun görevidir.