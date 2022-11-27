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    Kapadokya'da 10 gün sonra balonlar gökyüzü ile buluştu

    Nevşehir'de olumsuz hava şartları yüzünden 10 gün boyunca durdulan balon turları bugün itibari ile tekrar başlatıldı.
    • 27.11.2022 - 11:53
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 14:53
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    Kapadokya'da 10 gün sonra balonlar gökyüzü ile buluştu

    Hava muhalefeti nedeniyle sıcak hava balon turları 10 günlük boyunca durdurulmuştu.

    Kapadokya bölgesinde 10 günlük balon hasreti bugün son buldu.

    Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot Merkezi, Kapadokya bölgesinde yapılan balon uçuşlarına 17 Kasım'dan itibaren izin vermedi.

    130 adet balon gökyüzü ile buluştu

    10 gündür yapılamayan Sıcak Hava Balon uçuşları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot Merkezinin onayı ile bugün tekrar başladı.

    Yaklaşık 130 balonun havalandığı Kapadokya bölgesinde turistler, Kapadokya bölgesini kuş bakışı izledi.

    Kızılçukur vadisinden havalanan sıcak hava balonları, yaklaşık 1 saatlik uçuşun ardından Aşk Vadisine iniş yaptı.

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    Kapadokya da 10 gün sonra balonlar gökyüzü ile buluştu #1

    "Herhangi bir olumsuzluk yok"

    Royal Balloon pilotu Kaan Demircan, "10 gün aradan sonra bu gün tekrar uçuş yapacağız. Bu gün hava çok güzel, herhangi bir olumsuzluk yok. İnşallah güzel bir uçuş olacak." şeklinde konuştu.

    İHA'nın haberine göre, Kapadokya bölgesini kuş bakışı izleyen yerli turistler de; "Kapadokya’yı havadan izlemek muhteşem. Herkese tavsiye ederiz." ifadelerini kullandılar.

    Kapadokya da 10 gün sonra balonlar gökyüzü ile buluştu #2

    Kapadokya da 10 gün sonra balonlar gökyüzü ile buluştu #3

    Kapadokya da 10 gün sonra balonlar gökyüzü ile buluştu #4

    Kapadokya da 10 gün sonra balonlar gökyüzü ile buluştu #5


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