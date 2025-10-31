Kapadokya'da bir baloncu: 250 eurodan aşağıya balon yok

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fiyatları tartışılan bir konu...

Ülkenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya’da onlarca sıcak hava balonu bulunuyor.

Turistler, sabahın ilk ışıklarında sıcak hava balonlarına binmek için yerlerini alıyor.

FAHİŞ FİYAT UYGULANIYOR

Pilotların kontrollerinin ardından havalanan onlarca balon, turistlerle birlikte Göreme beldesi ile Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyü arasındaki kalkış alanlarından peş peşe gökyüzüne yükseliyor.

Kapadokya bölgesinde, 1 saatlik sıcak hava balonu turu ise fahiş fiyatlardan başlıyor.

YERLİ ZİYARETÇİ TURİSTLERİ İZLİYOR

Bölgede birçok firmanın misafirlerine sunduğu turlar 300 euroya çıktı.

Türk lirası ile 10 bin TL'yi bulan fiyatlar karşısında balon turuna yabancı turistler çıkarken, yerli ziyaretçiler uzaktan izleyip fotoğraf çekmekle yetiniyor.

GÖRÜNTÜLER YENİDEN GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz yıl bir vatandaşın, balon firması yetkilisiyle yaptığı konuşma son günlerde yeniden gündeme geldi.

"250 EURODAN AŞAĞI BULAMAZSIN"

"Abi senin balonlar ne kadar" diye soran vatandaş, balon işletmecisinden "250 eurodan aşağıya kolay kolay bulamıyorsun" yanıtını aldı.

Biletlerin karaborsadan 350-400 eurodan satıldığını söyleyen işletmeci, "Uçmadığında paslanıyor bir gün geriye o zaman açık artırma gibi oluyor." dedi.

"BALONLARDA YER BULAMIYORSUN"

Balonla uçmanın toplamda 50 dakika ile 1 saat arasında değiştiğini söyleyen işletmeci, "20-25 kişi binebiliyor, baloncularla konuşman lazım. Balonlarda yer bulamıyorsun" ifadelerini kullandı.