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    Kapadokya'daki balonlar, Ömer Halisdemir posteri ve Türk bayraklarıyla havalandı

    15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde Nevşehir'in Kapadokya bölgesinden havalanan sıcak hava balonlarına Türk bayrakları ve şehit Ömer Halisdemir'in posteri asıldı.
    • 15.07.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 09:06
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    Kapadokya'daki balonlar, Ömer Halisdemir posteri ve Türk bayraklarıyla havalandı

    Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti.

    Milletin iradesinin gösterildiği bu günde 2 bin 703 vatandaşımız yaralanırken 251 kişi şehit oldu.

    Şehit olan kişilerden arasında Ömer Halisdemir de vardı.

    Balonlara Türk bayrakları ve şehit Ömer Halisdemir'in posteri asıldı

    Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, sabahın erken saatlerinden itibaren kutlanmaya başlanırken Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde havalanan sıcak hava balonlarına darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde, Türk bayrakları ve şehit Ömer Halisdemir'in posteri asıldı.

    Kapadokya'daki balonlar, Ömer Halisdemir posteri ve Türk bayraklarıyla havalandı - VİDEO


     

    Kapadokya daki balonlar, Ömer Halisdemir posteri ve Türk bayraklarıyla havalandı #1

    "Ömer Halisdemir'in posteriyle uçacağız"

    Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Avanos ilçesine bağlı Paşabağ mevkiindeki yerden havalanan balonlar, gökyüzünü kapladı.

    Sıcak hava balonları, Kapadokya semalarında süzüldü. Balon pilotu Alper Çetin, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimiz için kalkış yapıyoruz. Bugün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise tekrar acil şifalar diliyorum. Bugün ayrıca, Ömer Halisdemir'in posteriyle uçacağız. Onu da anmış olacağız." diye konuştu.

    "Şehitlerimizin anısına uçuyoruz"

    DHA'nın haberine göre; Kırşehir'den gelerek sıcak hava balonu turuna katılan Kaan Kayhan Kayacı ise, "Bugün şehitlerimizin anısına uçuyoruz. Sepette Ömer Halisdemir'in pankartı da bulunuyor. Umarım güzel bir uçuş olur." dedi.

    Kapadokya daki balonlar, Ömer Halisdemir posteri ve Türk bayraklarıyla havalandı #2

    Kapadokya daki balonlar, Ömer Halisdemir posteri ve Türk bayraklarıyla havalandı #3

    Kapadokya daki balonlar, Ömer Halisdemir posteri ve Türk bayraklarıyla havalandı #4

    Kapadokya daki balonlar, Ömer Halisdemir posteri ve Türk bayraklarıyla havalandı #5


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