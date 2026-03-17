Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel'den KKTC'de inceleme

Orta Doğu'da sıcak çatışmaların yaşandığı bugünlerde kritik ziyaret...

Milli Savunma Bakanalığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) ziyaret gerçekleştirdi.

İNCELEME VE DENETLEMELERDE BULUNDU

Açıklamaya göre, Orgeneral Metin Tokel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde konuşlu 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ile 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Mehmetçiklerle iftarda bir araya gelen Orgeneral Metin Tokel ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhurman’ı makamında ziyaret etti.