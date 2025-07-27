Karabük'te orman yangını 25 yıllık evini küle çevirdi: Şehit babası, alevleri acı içinde izledi

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkiinde 23 Temmuz'da saat 14.30 ve Ovacık ilçesi Kışla köyü Merkez Mahallesi Pazar Yeri mevkiinde de aynı gün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

Çevre ilçe ve illerden yangınla mücadele için itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile polis TOMA'ları bölgeye sevk edildi.

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangına, 23 helikopter, 2 uçak, 363 araç ve 1386 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangının etkili olduğu bölgelerin yakınlarında bulunduğu için tahliye edilen köy sayısı ise 14'ten 18'e yükseldi.

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞTI

Kent genelinde orman yangınlarıyla havadan ve karadan mücadele edilirken alevler, bazı vatandaşların evlerine kadar ulaştı.

Alevlerin evine sıçradığı bir şehit babasının görüntüleri ise, yürekleri dağladı.

Görüntüler, felaketin yaşattığı acının tarif edilemez hislerini yansıtıyor.

"25 YILLIK EVİNİZ GÖZLERİNİZİN ÖNÜNDE YANIYOR"

Şehit babası, 25 yıllık yuvasının cayır cayır yanışını dizleri üzerine çökerek, çaresizce izlemek zorunda kaldı.

Olayı cep telefonu ile kaydeden vatandaş ise, şu sözlerle o anları anlattı:

"Az önce, kelimelerin bittiği bir ana şahit oldum. Düşünsenize, 25 yıllık eviniz gözünüzün önünde, cayır cayır yanıyor. Ve bu evi yaptırabilmek için, onca yıl askeri personel olarak, yurt dışında görev yapmışsınız. Oğlunuzu şehit vermişsiniz. Bunca yaşananların ardından, böyle bir felaket evinizi yakıp yıkıyor. Sözün bittiği yer..."