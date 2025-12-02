Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir" denildi.

Geminin 13 mürettebatının olumsuz bir durumu yok ve yardım talebinde bulunmadı.

Karadeniz'den sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Son gelen habere göre; Rusya'dan Gürcistan'a giden gemi, saldırıya uğradı. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, geminin ayçiçek yağı taşıdığı bildirildi. Yardım talebinde bulunmayan gemiye dair detaylar ise şu şekilde açıklandı; "80 MİL AÇIKTA SALDIRIYA UĞRADI" MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. "SİNOP'A DOĞRU SEYİR EDİYOR" Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop'a doğru seyir etmektedir.

