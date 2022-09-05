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    Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı avcılığı kötü etkiledi

    Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle av sezonunun başında balıkçılar istediklerini bulamadı.
    • 05.09.2022 - 15:37
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 15:40
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    Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı avcılığı kötü etkiledi

    1 Eylül'de av sezonu açıldı.

    "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, avcılığın ilk günleri umduklarını bulamadı.

    Deniz suyu sıcaklığı 26 derece

    Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Namık Ünlü, AA'ya yaptığı açıklamada, bölgede deniz suyu sıcaklığının halen 26 derece seviyelerinde olduğunu söyledi.

    "Avcılığı olumsuz etkiliyor"

    Balık avı sezonunun açılmasına rağmen henüz istedikleri seviyede avcılık yapamadıklarını anlatan Ünlü, "Özellikle umut bağladığımız palamut avcılığı şu an çok düşük. Tezgahlarda bir bolluk söz konusu değil. Biz bunu tamamen deniz suyundaki sıcaklığa bağlıyoruz. Balık çok dağınık ve derin sularda besleniyor. Bu da dolasıyla avcılığı olumsuz etkiliyor." diye konuştu.

    Ünlü, avcılığın havaların soğumasıyla birlikte artacağını öngördüklerini de kaydetti.

    Sinop'ta, az miktarda avlanan palamudun tanesi 15 lira ile 30 lira arasında, mezgit ve istavrit ise kilogramı 30-35 liradan tezgahlarda satışa sunuluyor.​​​​​​​

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