Karaman’da dans performansıyla dikkat çekti, hedefi dünya rekoru

Karaman'da 31 yaşındaki memur Özkan Yağmur, kent merkezindeki meydanda yaptığı break dans gösterisiyle ilgi odağı oldu.

Dansın en zor hareketlerinden biri kabul edilen “headspin” yani kafa üstünde dönme hareketini başarıyla gerçekleştiren Yağmur’un hedefi büyük: Dünya rekorunu kırmak ve adını rekorlar kitabına yazdırmak.

'BEN BU DANSI YAPMALIYIM DEDİM'

Dans tutkusunu anlatan Yağmur, şunları söyledi:

Mersin’in Mut ilçesinde yaşıyorum. Yaklaşık 12-13 yıldır break dans, jimnastik ve modern dansla uğraşıyorum. Bu sene ilçem adına bir ilki gerçekleştirdim ve düzenlenen yetenek yarışmasına katıldım. İlk turu geçtim, ikinci tur için iddialıyım. Break dansın zorlu bir hareketi olan ‘headspin’ ilgimi çok çekti. Yabancılarda izlediğim videolarda müzikle uyumunu görünce ben de yapmalıyım dedim.

'SALONA ALINMAYINCA KENDİMİ GELİŞTİRDİM'

Yağmur jimnastiğe olan ilgisini şu sözlerle anlattı:

15 yaşındayken jimnastiğe büyük bir merakım vardı ama yaşım küçük olduğu için salonlara alınmıyordum. Break dansın içinde jimnastik de olduğu için bu dansı internetten araştırıp öğrenmeye başladım. Katıldığım yarışmalarda gördüğüm hareketleri denedim. 25 dakika süren bir performansım oldu, bunu daha da geliştirip rekor kırmak istiyorum.

'HEM KENDİM HEM MEMLEKETİM İÇİN'

Bu alanda rekor kırmayı hedefleyen Yağmur, “Memuriyet görevim devam ederken hayalimin peşinden de koşuyorum. Rekorlar kitabına adımı yazdırarak hem kendi adımı hem de memleketimi gururlandırmak istiyorum.” dedi.

“Headspin” hareketi, break dansın en zorlu tekniklerinden biri olarak biliniyor ve dakikalar süren performanslar üst düzey kondisyon gerektiriyor.

Özkan Yağmur’un hedefi ise bu hareketi 25 dakikadan daha uzun süre kesintisiz yaparak rekor kırmak.