Karşıyaka'da çöp dağlarını Cemil Tugay toplamaya çalıştı

İzmir'in marka ilçeleri çöplerle anılıyor.

Karşıyaka, Buca ve Çiğli'de süren çöp sorunu her geçen gün atarken, vatandaş ise isyan etmeye başladı.

Ancak vatandaşın isyanına kulaklarını tıkayan özellikle Karşıyaka Belediyesi, işçilerin maaşlarını da ödemiyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde maaşlarını alamayan belediye işçilerinin iş bırakma eylemi nedeniyle ilçede başta çöp toplama olmak üzere birçok hizmet aksadı.

KÖTÜ KOKU VE GÖRÜNTÜYE ŞİKAYET

İlçede çöp konteynerleri dolup taşarken, çevre sakinleri kötü koku ve görüntü kirliliğinden şikayet etti.

CEMİL TUGAY ÇÖP TOPLADI

3 gündür toplanmayan çöpler mahalle aralarında yığınlar oluştururken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Çarşısı'na giderek temizlik ekiplerine çöpleri toplatma talimatı verdi.

Tugay, ardından Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile belediye hizmet binasında bir araya geldi.

BÜYÜKŞEHİR İLE KARŞIYAKA BELEDİYESİ'NİN İŞÇİLERİ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Ekiplerin, çöpleri topladığı esnada iş bırakma eylemine devam eden sendikalı Karşıyaka Belediye işçileri ise çöp arabalarına müdahalede bulundu.

Çöplerin toplanmasına tepki gösteren Karşıyaka Belediyesi işçileriyle Büyükşehir ekipleri arasında gerginlik çıktı. İşçilerin çöplerin toplanmasını engelleyerek araçları bölgeden çıkartmak istemesi üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

Ayrıca belediye hizmet binası üzerinde polis helikopterin uçması da dikkat çekti.

TUGAY'A İŞÇİLERDEN TEPKİ

Toplantı sonrası bina çıkışında sendikalı işçilerin protestosuyla karşılaşan Tugay, işçiler tarafından "grev kırıcılığı" yapmakla suçlandı.