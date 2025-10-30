Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan yangın faciasında, 78 kişi hayatını kaybederken, 137 kişi ise yaralanmıştı.

Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 3’üncü duruşması, 3’üncü gününde devam ediyor.

TUTUKLU SANIĞIN AVUKATINDAN "BENİM MÜVEKKİLİM GERİ ZEKALI" ÇIKIŞI

Pazartesi ve salı günü görülen duruşmalarda 18 sanık ile avukatlarının savunmaları alınırken, kalan 14 sanık ile avukatları da savunmalarını yapmaya başladı.

Grand Kartal A.Ş. bünyesindeki Gazelle Otel'in Muhasebe Müdürü tutuklu sanık Kadir Özdemir, muhasebe personeli tutuklu sanık Mehmet Salun ve muhasebe müdür yardımcısı tutuklu sanık Cemal Özer, daha önceki beyanlarına katıldıklarını ifade etti.

Tutuklu sanık Kadir Özdemir’in avukatı Serbülent Baykan, müvekkilinin beraatini istemediğini, tahliye kararını da mahkemenin takdirine bıraktığını belirterek, şu sözleri sarf etti:

Benim müvekkilim geri zekalı. Bunu kendisine de söyledim. Beni isterse dava edebilir. Hatır için avukatlığını yapıyorum.

"BURADA NET, KASTEN ADAM ÖLDÜRME VAR"

Burada net, kasten adam öldürme var. Bilinçli taksir bizim önümüze atılmış yemdir. Bu oteli kim denetledi, Kültür ve Turizm Bakanlığı. Davlumbazın ısısı bile standartlarda belli. Sen bunlara bakmadan yedin içtin.

"BU GERİ ZEKALI GİDİP BİRAZ YATSIN AKLI BAŞINA GELSİN"

Avukat Baykan, bu işi para için yapmadığını ifade ederek, “Suçlu kimse Allah belasını versin. Burada kast var, cinayet var net. Kat görevlileri ve 16 kişi yanarak can verdi. Kendi çalışanlarına bile ihanet ettiler. Ben bu işi para için yapmıyorum. Emir Aras’ın talimatı üzerine bizim geri zekalı gidip itfaiye raporunun iptali için başvuruda bulunmuş. Bu geri zekalı gidip biraz yatsın aklı başına gelsin onun bunun vekaletini almasın” dedi.

TUTUKLU SANIK İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERİ: "KANUNDA BANA TANIMLANMAMIŞ GÖREV MÜFETTİŞLER TARAFINDAN DAYATILDI"

Tutuklu sanık İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, daha önceki beyanlara katıldığını belirterek, şöyle dedi: