Kartalkaya faciasında acı ses kaydı: Meclis’te duygusal anlar yaşandı

İHA

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de yaşanan facia, tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı.

78 canımızı kaybettiğimiz olayda yakınlarını kaybedenlerin hafızalarındaki derin acı ise tarif edilemez.

Otel yangınını araştırması amacıyla kurulan TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, çalışmalarını sürdürüyor.

KOMİSYON TOPLANDI

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı.

YAKINLARI DİNLENDİ

Komisyon, Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarını dinledi.

OĞLUNUN SES KAYDINI DİNLETTİ

Otel yangınında eşini ve çocuklarını kaydeden Duygu Can Sarıtaş, oğlunun son ses kaydını komisyona dinletti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Duygusal anların yaşandığı o anda, hayatını kaybedenlerin yakınları ve bazı milletvekilleri gözyaşlarını tutamadı.