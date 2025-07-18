Kartalkaya otel faciasında yeni gelişme: Üç kamu görevlisine soruşturma izni

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Oteli’nde 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin süreçte yeni bir adım atıldı.

21 Ocak gecesi Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de, işletmedeki ihmaller zinciri nedeniyle mutfakta çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Oteli küle çeviren yangında 78 kişi yaşamını yitirdi ve olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 41 kişiden 28’i tutuklanırken, 9’u daha sonra serbest bırakıldı.

BAKANLIKTAN SORUŞTURMA İZNİ

Yangına ilişkin dava sürerken, yeni bir gelişme yaşandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, olay tarihinde görevli üç kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi.

BAKANLIK KAYNAKLI İHMAL TESPİT EDİLMEDİ

Soruşturma izni verilen isimlerin, dönemin Kontrolörler Kurulu Başkanvekili Levent Kırcan, otelin son denetimini yapan kontrolörler Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren olduğu açıklandı.

Söz konusu iznin, bakanlık bünyesinde herhangi bir ihmal tespit edilmemesine rağmen, adli makamların süreci detaylı değerlendirmesi amacıyla verildiği öğrenildi.

BAKANLIK NEDEN DAHİL

Olayın ardından kamuoyunda, otelin yangın güvenliği denetimlerinin yeterli şekilde yapılıp yapılmadığı da tartışma konusu olmuştu.

Grand Kartal Oteli'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı belgeli bir turistik tesis olması nedeniyle rutin denetimleri, bakanlık kontrolörleri tarafından yürütülüyordu.

Öte yandan, olay sonrası otelin imar, iskan ve yangın güvenliği açısından yerel yönetimle ilişkili işlemlerinin Bolu Belediyesi tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Yangının ardından belediye ile ilgili birimlerde görevli bazı kişiler gözaltına alındı. Bu isimler arasında imar ve denetim süreçlerinde imzası bulunan belediye personeli de bulunuyordu.

Soruşturma dosyasına giren bazı tespitlerde, otelin mevzuata aykırı eklentiler yaptığı ve bu değişikliklerin göz ardı edildiği yönünde iddialar yer aldı.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Yangına ilişkin açılan davanın 10'uncu gününde, mahkeme ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan otelin kahvaltı aşçısının yardımcısı Faysal Yaver'in yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

Otelde denetim yapan tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar'ın tutuklanmasına hükmedildi.

Acar'ın tutukluluk kararının ardından, toplam tutuklu sayısı 19'dan 20'ye yükseldi.

DAVA İLERİ TARİHE ERTELENDİ

Tutuksuz yargılanan ve otele 70 metrekarelik kafe açan Mudurnu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, Mudurnu A.Ş. yetkilisi İsmail Karagöz, resepsiyon personeli Yiğithan Burak Çetin ve FQC Denetleme Firması sahibi Ali Ağaoğlu için uygulanan ev hapsi tedbirinin devamına karar verildi.

Ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedilirken, duruşma 22 Eylül'e ertelendi.

NE OLMUŞTU

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.

32 SANIĞIN YARGILANMASI SÜRÜYOR

İddianamede ayrıca otelin teknik personeli Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.