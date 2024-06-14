Kaş Adliyesi'nde tuvalet krizi çıkartan başsavcı Afyon savcılığına atandı Kaş Adliyesi'nde avukatı polis zoruyla tuvaletten attıran Başsavcı Gökhan Feyzoğlu, tenzili rütbe ile Afyon savcısı oldu.

ensonhaber.com

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Kararnamesi'ni duyurdu.

Kararnameye göre 4 bin 9'u adli, 290'ı idari yargı olmak üzere toplam 4 bin 299 hakim ve savcının görev yerlerinde değişikliğe gidildi.

Kaş Adliyesi'nde tuvalet krizine sebep olan Başsavcı Gökhan Feyzoğlu da listede yer aldı.

Krize neden olan Gökhan Feyzoğlu, başsavcılık görevinden alındı.

Feyzoğlu, tenzili rütbe ile Afyon savcısı olarak atandı.

Kaş adliyesinde tuvalet krizi

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Kaş Adliyesi'nde, 16 Mayıs'ta saat 16.50 sıralarında tuvalete giren avukat Hakan Tüzen ile aynı sıralarda tuvalette olan Başsavcı Gökhan Feyzoğlu arasında tartışma çıkmıştı.

Avukat Tüzen'in, başsavcı Feyzoğlu tarafından polis zoruyla dışarı çıkarıldığına dair iddiaları içeren olaylardan sonra kilidi değiştirilen ve avukatların girişine yasaklanan tuvalet krizi çözüme kavuşmuştu.

Tuvalet ortak kullanıma açılmıştı

Hem başsavcı Gökhan Feyzoğlu hem de Antalya Barosu ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Adalet Bakanlığı'na da taşınan olayla ilgili, TBB ile Bakanlık arasındaki görüşmelerden önce olumlu bir sonuç çıkmadı.

Antalya Baro Başkanı Avukat Hüseyin Geçilmez'in, bakanlık nezdindeki görüşmelerden olumlu netice alınamadığı yönündeki açıklamasından bir süre sonra ise tuvalet krizinin çözüldüğü yönünde ikinci duyuru yapıldı. Baro Başkanı Geçilmez, bakanlık nezdindeki görüşmeler sonucunda adliyedeki tuvaletin avukatların da kullanımına açıldığını dile getirdi.