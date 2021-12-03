Kasım ayında 92 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, kasım ayında 92 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, “Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı”nı gerçekleştirdi.

Kasım ayında teröristlere yönelik yapılan operasyonlarla ilgili son rakamları veren Çataklı, “Kasım ayında İçişleri Bakanlığı koordinesinde 15’i büyük, 66’si orta çaplı olmak üzere kırsalda toplam 10 bin 900, şehirlerimizde de bin 382 operasyon gerçekleştirilmiştir." dedi.

92 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Çataklı, "Kasım ayında bir tanesi yeşil, bir tanesi turuncu, bir tanesi de gri kategoride olmak üzere 3 üst düzey, toplam 92 terörist etkisiz hale getirilmiştir." diye konuştu.

45 KAÇAKÇI TUTUKLANDI

"Kaçakçılıkla mücadele kapsamında kasım ayında 2 bin 167 operasyon yapılmıştır" diyen Çataklı, 3 bin 294 şüphelinin gözaltına alındığını, 45 şüphelinin de adli mercilerce tutuklandığı bildirdi.

19 BİN 587 GÖÇMEN YAKALANDI

Göçmenlerle ilgili de bilgi veren Çataklı, "Düzensiz göçle mücadelede kasım ayında 3 bin 592’si denizlerde olmak üzere toplam 19 bin 587 düzensiz göçmen ve 832 organizatör yakalanmıştır." ifadelerini kullandı.