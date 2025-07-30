Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı gönderdi

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı'nı ağırladı...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle Ankara’da resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile külliyede bir araya gelen Tokayev için, görüşmelerin ardından "Devlet Nişanı Tevcih Töreni" düzenlendi.

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI TOKAYEV'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, son Türkiye ziyareti sırasındaki sıcak karşılamadan dolayı teşekkür mesajı gönderdiği bildirildi.

Tokayev'in mesajında Ankara'daki sıcak karşılamadan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a içten teşekkürlerini ilettiği belirtildi.

GÖRÜŞMELERİN KARŞILIKLI GÜVEN VE STRATEJİK ORTAKLIK RUHUYLA GERÇEKLEŞTİĞİNİN ALTI ÇİZİLDİ

Tokayev'in, mesajında, Türkiye'nin başkentinde yapılan görüşmelerin kardeşlik, dostluk, karşılıklı güven ve stratejik ortaklık ruhuyla gerçekleştiğini ve benzeri görülmemiş düzeydeki ikili işbirliğini kanıtladığını ifade ettiği belirtilerek şunlar kaydedildi: