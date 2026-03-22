Kastamonu'da bayram tatilinde kar yağışının tadını çıkardılar

Türkiye, kara kışa teslim oldu...

Kastamonu'da yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

KARIN TADINI ÇIKARDILAR

Ramazan Bayramı tatili için Kastamonu'ya gelen vatandaşlar ise etkili olan kar yağışı eşliğinde doğa yürüyüşü yaptı.

İhsangazi ilçesinde etkili olan kar yağışının doğayla buluşması ise Ramazan Bayramı için İstanbul'dan gelen vatandaşları mest etti.

MANZARAYI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİLER

Vatandaşlar 2 bin rakımlı dağlarda karda yürüyüş yapıp, kar üstündeki çiğdemleri görme fırsatı buldu.

Vatandaşlar mest eden manzarayı cep telefonlarıyla görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.

"HERKESİ İLÇEMİZE BEKLERİZ"

Bayram tatili için İstanbul'dan gelen Engin Ciğerci, "İhsangazi ilçesinin en yüksek rakımlı bölgesinde kar ve sisin tadını çıkartıyoruz. Bayram için İstanbul'dan geldik. Kar yağışını beklemiyorduk ama çok güzel bir hava var. İstanbul'da özlediğimiz havayı İhsangazi ilçesinde yaşıyoruz. 2 bin rakımlı Ilgaz Dağı'nın eteklerindeyiz. Çok güzel hava ve sis var. Çiğdemler de açmış. Herkesi ilçemize bekleriz." dedi.