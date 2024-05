Kastamonu'da komandolar zeybek oynadı: Hayran bıraktılar Kastamonu'da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programında jandarma komandolar gösteriler ve zeybek oyunu ile vatandaşları hayran bıraktı.

Yuva yaptılar göklere, baş döndüren yerlere...

Yurt içi ve sınır bölgelerinde operasyonlarına devam eden Mehmetçik, hain teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Öyle ki türlü olumsuzluklara rağmen vatan savunmasından bir an olsun vazgeçmeyen askerlerimiz vatan savunmasını sürdürüyor.

Coşkuyla kutlandı

Kastamonu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gazi Stadı'nda coşku ile kutlandı.

Geçiş töreni ile başlayan kutlamalarda, öğrenciler, dans, halk oyunları ve jimnastik gösterileri sergiledi.

Binlerce vatandaş katıldı

Tribünlerin dolduğu kutlamalara Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı başta olmak üzere kent protokolü ve binlerce vatandaş katıldı.

Gazi Stadyumu'nda düzenlenen törende Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliği ekipleri gösteri sundu.

Gösteri yaptılar

Komandolar, "Her Türk asker doğar", "Mustafa Kemal Atatürk", "Vatan sana canım feda", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Jandarma her zaman her yerde" diyerek silahlarıyla gösteri yaptı.

Gösterinin sonunda komandolar tarafından Türk bayrağı açıldı.

Zeybek oynadılar

Komandolar daha sonra zeybek oynadı.

Vatandaşlar hayranlıkla izlediler

Komandolar tarafından yapılan tüfek gösterileri ve zeybek oyunu vatandaşları hayran bıraktı.

Ayakta alkışlandı

Vatandaşlar komandoları dakikalarca ayakta alkışladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)