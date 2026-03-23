Katar'da düşen helikopterde şehit olanların naaşı yurda getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün kamuoyunu derinden sarsan acı haberi paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Katar’da görevde bulunan bir askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını duyurdu.

MSB, Katar’da görev yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu 1’i Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 2’si ASELSAN çalışanı olmak üzere 7 kişinin şehit olduğunu açıkladı.

CENAZE NAMAZI KILINDI

Şehitlerimiz için Doha’daki İmam Muhammed bin Abdülvahhab Camii’nde cenaze namazı kılındı.

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, kazada can veren şehitlerimizin isimlerini paylaştı

Açıklamaya göre kazada şehit olan isimler şu şekilde:

- Hv.Svn.Bnb. Sinan Taştekin

-Süleyman Cemre Kahraman

-İsmail Enes Can

İLK TÖREN ANKARA'DA

Katar’da kılınan cenaze namazının ardından şehitlerimizin naaşları anavatana uğurlandı.

Şehitlerimiz için Ankara'da bir tören gerçekleştirilirken, duygu dolu anlar yaşandı.

Şehitlerin cenaze töreninde aileler, uzun süre gözyaşı döktü.

YILMAZ VE BAHÇELİ TÖRENDE YER ALDI

Törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Bakanların da cenaze töreninde olduğu görüldü.