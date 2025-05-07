Kaya Çilingiroğlu’na kötü haber: 10 bin liraya oturduğu evden tahliyesi istendi

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Etiler'deki ev krizi büyüyor...

Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Etiler'de kiracı olarak oturduğu lüks sitede ev sahibiyle yaşadığı tahliye krizinde yargıdan istediği sonucu alamadı.

Kentsel dönüşüme girecek olan sitede tüm daireler boşaltılırken yalnızca Çilingiroğlu, direnmeye devam ediyor.

EV SAHİBİYLE MAHKEMELİK OLDU

Yaklaşık 10 bin TL kira ile oturduğu havuzlu sitedeki dairesini boşaltmak istemeyen Çilingiroğlu, ev sahibi Numan C. ile mahkemelik oldu.

Ev sahibi, binada güçlendirme çalışmaları yapılacağı gerekçesiyle Temmuz 2024'te Çilingiroğlu'ndan tahliye talep etmiş, ancak bu talep karşılıksız kalmıştı.

Dairenin elektrik ve suyu da kesilince işler yargıya taşındı.

ÇİLİNGİROĞLU ISRARCI

Çilingiroğlu, elektrik, su ve site içi hizmetlerin yeniden sağlanması için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Mahkeme, tedbir kararı alarak aboneliklerin yeniden açılmasına ve site hizmetlerinin devamına hükmetti.

EV SAHİBİ İNADINI SÜRDÜRDÜ

Ancak ev sahibi Numan C., sitedeki tüm sakinlerin ayrılmasına rağmen yalnızca Çilingiroğlu'nun direnişi karşısında yeniden mahkemenin yolunu tuttu.

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme bu kez ev sahibi lehine karar verdi.

Çilingiroğlu'nun evi tahliye etmesi ve elektriğin kesilmesi yönünde hüküm kuruldu.

Mahkeme kararının ardından Çilingiroğlu, dosyayı bir üst mahkemeye taşıyarak tahliye sürecini şimdilik erteledi.

ÇIKMAK İÇİN ADETA BİR SERVET İSTEDİ

Öte yandan Çilingiroğlu'nun, taşınma karşılığında ev sahibinden 2 milyon TL talep ettiği iddiaları da kamuoyunda gündem yarattı.

Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan sitenin son kiracısı olarak dikkat çeken Çilingiroğlu'nun hukuk mücadelesinin nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu.