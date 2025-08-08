Kayıhan Osmanoğlu'nun sahte diploması 29 dakikada oluşturuldu

Türkiye sahte diploma skandalını konuşuyor.

Üst düzey kişilerin fotoğraflarını kullanarak sahte e-imza üretip sisteme girip sahte diploma üreten çete için düğmeye basıldı.

Çok sayıda kamu kurumu yöneticisinin elektronik imzasını kopyalayarak sahte üniversite, lise diplomaları ve sürücü belgesi düzenleyen 134 şüpheli hakkında mayıs ayında dava açıldı.

SAHTE DİPLOMA SKANDALINDA 37 TUTUKLAMA

Temmuz ayında tamamlanan ikinci iddianamedeyse 65 şüpheli daha davaya eklendi.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da düzenlenen operasyonlar kapsamında toplam 197 kişi yakalandı, şüphelilerden 37'si tutuklandı.

Soruşturmalar devam ederken dava dosyasına giren ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Buna göre soruşturma kapsamında yapılan elektronik işlemlerin dakika dakika tespit edildiği öğrenildi.

Kamuoyunda tanınmış birçok ismin çeteden para karşılığı diploma aldığı ortaya çıkarken o isimler hakkındaki usulsüz işlemler de dosyaya girdi.

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANININ E İMZASI KOPYALANDI

Bu kapsamda II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun sahte diploma işleminin 29 dakikada tamamlandığı tespit edildi.

Sahte diploma çetesi üyeleri, İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı’nın e–imzasını kopyaladı.

16 Ağustos 2024 günü saat 17.20’de sisteme sızıldı.

ESKİ BİR MEZUNUN BİLGİLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Bu kapsamda 18 Eylül 2000 günü kayıt yaptıran ve 3 Temmuz 2004 tarihinde mezun olan H.H.A. isimli kişinin TC kimlik numarası yerine Osmanoğlu’nun TC numarası ve adı eklendi.

Öğrenci kartına da Osmanoğlu’nun fotoğrafı yerleştirildi. Eski mezuna ait belirleyici olmayan diğer bilgiler kayıtta değiştirilmedi.

29 DAKİKA SONRA GİRİP KONTROL ETTİ

Oluşturulan sahte diploma 16 Ağustos 2024 saat 17.20’de YÖK sistemine eklendi.

Osmanoğlu çetenin hazırlayıp sisteme yüklediği diplomayı 17.49’da e-Devlet’ten kontrol etti.



