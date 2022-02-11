Kayseri'de kadın ATT ekibi hastaya ulaşmak için lastik zinciri taktı

Kayseri'de kadın ATT ekibi hastaya ulaşmak için lastik zinciri taktı

Yahyalı ilçesinde kar engeli nedeniyle hastaya ulaşamayan ambulansta kadın sağlık çalışanları lastiğe zincir takarak yola devam etti.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Sazak Mahallesi'nde çağrı üzerine yola çıkan ambulans ekibi kar engeline takıldı.

Yahyalı 1 Nolu Acil Sağlık İstasyonu'nda görevli kadın sağlık çalışanları, araç karlı yollardan geçemeyinde kolları sıvadı.

KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARI LASTİĞE ZİNCİR TAKTI

Ambulansları kara saplanan sağlık çalışanları, hastaya daha erken müdahale etmek için ambulansın lastiklerine sanayici gibi zincir taktı.

Ardından yola devam eden ekip, hastaya ulaşarak hastaneye sevki gerçekleştirdi.