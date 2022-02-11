Euro
15.37
-0.59%
Dolar
13.48
-0.24%
Altın
792.42
-0.18%
Borsa
2026
-0.62%
Bitcoin
593.265
-1.10%
BTXN Coin
37.21
18.05%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Kayseri'de kadın ATT ekibi hastaya ulaşmak için lastik zinciri taktı

    Yahyalı ilçesinde kar engeli nedeniyle hastaya ulaşamayan ambulansta kadın sağlık çalışanları lastiğe zincir takarak yola devam etti.
    • İHA
    • 11.02.2022 - 15:38
    • Güncelleme : 11.02.2022 - 15:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de kadın ATT ekibi hastaya ulaşmak için lastik zinciri taktı

    Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Sazak Mahallesi'nde çağrı üzerine yola çıkan ambulans ekibi kar engeline takıldı.

    Yahyalı 1 Nolu Acil Sağlık İstasyonu'nda görevli kadın sağlık çalışanları, araç karlı yollardan geçemeyinde kolları sıvadı.

    KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARI LASTİĞE ZİNCİR TAKTI

    Ambulansları kara saplanan sağlık çalışanları, hastaya daha erken müdahale etmek için ambulansın lastiklerine sanayici gibi zincir taktı.

    Ardından yola devam eden ekip, hastaya ulaşarak hastaneye sevki gerçekleştirdi.

    Kayseri de kadın ATT ekibi hastaya ulaşmak için lastik zinciri taktı #1


    Görüş Bildir