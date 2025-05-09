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Haber Merkezi

Kayseri'de kaybolan düve, drone'la arandı..

Akkışla ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan 71 yaşındaki Kezban Dinçer'in büyükbaş hayvanının kayıp olmasının ardından durum ALO 153 İletişim Merkezi'ne bildirildi.

DRONE İLE BULUNDU

İhbarın ardından Basın Yayın Şube Müdürlüğü personelleri bölgeye giderek arama yaptı. Drone ile yapılan aramalarda kayıp düvenin yeri tespit edildi.

"2 GÜN OLDU KAYBOLALI"

Büyükbaş hayvanına kavuşan Kezban Dinçer, "2 gün oldu düvem kaybolalı. Belediyeye bildirdim, onlar da geldi. Drone ile buldular, Memduh Büyükkılıç Başkan'a teşekkür ediyorum." dedi.