Kayseri'de kleptomani hastasıyım diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı

İHA

Kayseri'de kent merkezinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yargılanan K.S., mahkemede kendisini "Kleptomani hastasıyım" diyerek savundu.

Sanık beyanı üzerine mahkeme, adli tıp raporu talep etti.

KOZMETİK ÜRÜNLERİ GÖRÜNCE KENDİMİ DURDURAMIYORUM

3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan K.S., çalma dürtüsüne karşı koyamadığını belirterek, “Kozmetik ürünleri gördüğümde dürtüsel olarak direnemiyorum.” dedi.

Psikolog ve psikiyatrdan destek aldığını, tedavi sürecinde olduğunu ifade etti.

MAHKEME RAPORU DİKKATE ALDI, CEZAYI VERDİ

Sanığın daha önce "kleptomani" hastası olduğu yönündeki beyanları üzerine adli tıp raporu talep edilmişti.

Raporda lehine bir ifade yer almaması üzerine mahkeme, K.S.'yi “iş yeri dokunulmazlığını ihlal ederek hırsızlık” suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.