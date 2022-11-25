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    Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda uzun namlulu silah bulundu

    Müstakil bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda özel bölme oluşturulan alanda uzun namlulu silah ve farklı türlerde suç unsurları yakalanırken 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • 25.11.2022 - 12:38
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    Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda uzun namlulu silah bulundu

    Kayseri'nin Sarız ilçesinde, uyuştucu tacirlerine yönelik bir operasyonun düğmesine basıldı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Bu kapsamda Sarız ilçesinde T.A. ile Kocasinan ilçesinde Y.G.'nin adreslerine operasyon düzenlendi.

    Cephanelik tespit edildi

    T.A.'nın müstakil evinde yapılan aramada çatıda özel bölmeye gizlenmiş Kalaşnikof tüfek, buna ait 3 şarjör, 100 mermi, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

    Kayseri de uyuşturucu operasyonunda uzun namlulu silah bulundu #1

    Uyuşturucu madde yakalandı

    Y.G.'nin adresinde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca, 1 gram esrar ve 2 gram metamfetamin ele geçirdi.

    2 şüpheli emniyete götürüldü

    DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan 2 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Kayseri de uyuşturucu operasyonunda uzun namlulu silah bulundu #2

    Kayseri de uyuşturucu operasyonunda uzun namlulu silah bulundu #3

    Kayseri de uyuşturucu operasyonunda uzun namlulu silah bulundu #4

    Kayseri de uyuşturucu operasyonunda uzun namlulu silah bulundu #5


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