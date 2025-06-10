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Haber Merkezi

Manisa'da 6 Haziran'da saat 23.30 sıralarında elektrik akımına kapılmasının ardından kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Ferdi Zeyrek’in vefatı, Manisa'da ve CHP camiasında büyük üzüntü yaratırken, cenaze töreni geniş bir katılımla gerçekleşti.

CENAZE NAMAZINA KATILIM YOĞUN OLDU

Manisa Büyükşehir Belediyesi binası önünde saat 11.00'de başlayan törenin ardından Zeyrek'in cenaze namazı, öğle namazını müteakip Hatuniye Camii'nde kılındı ve ardından Cumhuriyet Meydanı'nda geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan Manisa'ya karayoluyla gelerek merhum Zeyrek'i son yolculuğuna uğurladı.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU YAN YANA SAF TUTTU

Cenaze namazında Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel yan yana saf tuttu.

İkili arasında, özellikle 2023’teki CHP kurultayı sonrası ortaya çıkan liderlik tartışmaları ve değişim süreci nedeniyle gerginlik yaşanmıştı.

TAZİYE MESAJI YAYINLAMIŞTI

Kılıçdaroğlu, daha önce sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Manisalıların büyük sevgisini ve teveccühünü kazanmış Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek’in vefatını çok büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, sevenlerine ve bütün Manisalılara başsağlığı diliyorum" ifadeleriyle Zeyrek'e veda etmişti.