Kemal Kılıçdaroğlu, Suna Kan'ın cenazesine katıldı 28 Mayıs'tan beri ortalardan görünmeyen Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden ünlü keman virtüözü Suna Kan'ın cenazesine katıldı.

AA

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim mağlubiyetinin ardından bir süredir ortalarda görünmüyordu.

Özellikle parti tabanından gelen istifa taleplerini görmezden gelerek 'devam' mesajı veren Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından tebrik ya da başsağlığı mesajları atıyordu.

Geçtiğimiz günlerde Sözcü TV'de canlı yayına katılan Kılıçdaroğlu, bugün ilk kez görüldü.

Kan'ın cenazesinde görüldü

Kemal Kılıçdaroğlu, 87 yaşında vefat eden keman virtüözü, emekli Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solist sanatçısı Prof. Dr. Suna Kan'ın Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze törenine katıldı.

Yanına Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nu da alan Kılıçdaroğlu, Kan Ailesi'ne başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, Kan'ın oğlu Ömer Üstel'e de başsağlığı dileyerek kendisiyle bir süre sohbet etti.

Cenaze namazına katıldı

Kılıçdaroğlu daha sonra Kan için kılınan cenaze namazına katıldı.

Kan'ın tabutunun taşınmasına da destek veren Kılıçdaroğlu, daha sonra alandan ayrıldı.

Ünlü keman virtüözü Suna Kan'ın cenazesi ise, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.