Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de yemin törenini locadan takip etti Cumhurbaşkanlığını kaybeden ve vekil de olamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki yemin törenini diğer vekil olamayan partililerle birlikte izledi.

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Türkiye yeni bir döneme giriyor.

14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerden AK Parti öncülüğündeki Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan büyük bir zaferle çıktı.

TBMM'de yeni dönem

Seçimlerin kesinleşmesiyle 28. Dönem de başlıyor.

TBMM'de bugün vekillerin yemin günü.

Bu kapsamda en yaşlı üye olarak MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldı.

Bahçeli'nin başkanlığında başlayan törene muhalefetin seçilemeyen isimleri de katıldı.

Kılıçdaroğlu locadan takip etti

Cumhurbaşkanlığını kaybeden ve vekil de olamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki yemin törenini diğer vekil olamayan partililerle birlikte izledi.

CHP listelerinden 15 vekili TBMM'ye giren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Kılıçdaroğlu'nun hemen arkasında töreni takip etti.