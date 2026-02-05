Nevşin Mengü: Evlenmeye vaktim olmadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

YouTube'daki başarılı yayınlarına devam eden Ensonhaber Yazarı Adem Metan "Peki Sonra" isimli programında her camiadan birbirinden farklı konukları ağırlamaya devam ediyor.

Gündeme damga vuran röportajlara imza atan Metan'ın bu haftaki konuğu ise gazeteci Nevşin Mengü oldu...

Türkiye ve dünya gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Mengü, özel hayatına dair de açıklamalarda bulundu.

"EVLENMEYE VAKİT YOK"

Medeni durumu sıklıkla merak edilen Mengü, hiç evlenmediğini belirtirken; neden evlenmediğini de açıkladı.

Evlenmeye vakti olmadığını söyleyen Mengü "Evlenmeye pek vaktim olmadı açıkçası. Genç yaşında evlenirsen evleniliyor ya. Gençken muhabirdim falan vakit de olmadım. 40 yaşından sonra da kimi çekeceksin. Beni de kimse çekmez açıkçası". ifadelerini kullandı.

"GENÇLER SEVİYORSANIZ EVLENİN"

Metan bu konu daha önceki röportaj da konuşulduğunu hatırlatması üzerine Mengü gülerek "Sen de Reis gibi... Cumhurbaşkanımız da herkes evlensin diyor ya" diyerek gençlere de tavsiyede bulunarak şunları söyledi;

Gençler sevdiği biri varken evlensin bence. Çok ince eleyip sık dokumasın evlensin.



Çünkü beraber büyümek iyi.



Annemin lafı vardır; iyisini kötüsüne katacaksın



Çok da şey yapmayacaksın..

NEVŞİN MENGÜ'NÜN KONUK OLDUĞU PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN