Cumhurbaşkanı Erdoğan, Numan Kurtulmuş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİN GÖRÜŞÜLMESİ BEKLENİYOR

Görüşmede terörsüz Türkiye hedefinin masaya yatırılması bekleniyor.

Meclis'te kurulan komisyonun de ele alınması beklenen görüşmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Numan Kurtulmuş'un yer aldığı bir fotoğraf basına yansıdı.

KURTULMUŞ DÜN PARTİ TEMSİLCİLERİNİ KABUL ETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapora ilişkin, siyasi parti gruplarının temsilcilerini kabul etti.

Kurtulmuş'un, komisyon üyesi parti gruplarının temsilcileriyle bugüne kadar 5 toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

"RAPORA SON HALİ VERİLEREK TBMM BAŞKANLIĞI'NA SUNULACAK"

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu toplantılarda partilerin hazırladığı raporlar çerçevesinde belirlenen konular, detaylı ve titiz bir şekilde değerlendirilmeye devam edildi. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak."