Cumhurbaşkanı Erdoğan, Numan Kurtulmuş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Görüşmede, terörsüz Türkiye sürecinin ve Meclis'te kurulan komisyonun masaya yatırılması bekleniyor.

Yayınlama Tarihi: 05.02.2026 16:28
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
  • Toplantıda terörsüz Türkiye süreci ve Meclis'te kurulan komisyonun çalışmaları değerlendirildi.
  • Görüşme, basına kapalı şekilde gerçekleşti ve bir fotoğraf basına yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİN GÖRÜŞÜLMESİ BEKLENİYOR

Görüşmede terörsüz Türkiye hedefinin masaya yatırılması bekleniyor.

Meclis'te kurulan komisyonun de ele alınması beklenen görüşmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Numan Kurtulmuş'un yer aldığı bir fotoğraf basına yansıdı.

KURTULMUŞ DÜN PARTİ TEMSİLCİLERİNİ KABUL ETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapora ilişkin, siyasi parti gruplarının temsilcilerini kabul etti.

Kurtulmuş'un, komisyon üyesi parti gruplarının temsilcileriyle bugüne kadar 5 toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

"RAPORA SON HALİ VERİLEREK TBMM BAŞKANLIĞI'NA SUNULACAK"

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu toplantılarda partilerin hazırladığı raporlar çerçevesinde belirlenen konular, detaylı ve titiz bir şekilde değerlendirilmeye devam edildi. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak." 

