Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP’nin kurultay soruşturmasıyla ilgili açıklama

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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel, partinin yeni genel başkanı olmuştu..

13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu döneminin sona ermesinin ardından ise kurultaya ilişkin şaibe iddiaları ortaya atıldı..

Gündemden bir türlü düşmeyen konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre başlattığı soruşturma devam ediyor..

KILIÇDAROĞLU İFADEYE ÇAĞRILDI

Bu kapsamda Başsavcılık, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırdı.

"İFADEYE GİTMEYECEĞİM"

Ancak "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağrılan Kılıçdaroğlu, ifadeye gitmeyeceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyeti kuran, halkın umudu 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve partililerimizin mahkeme koridorlarında tartışılmasını derin bir üzüntü ve kaygıyla izliyorum. Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi. Bu yüzden bu davete de icabet etmeyeceğim.

NE OLMUŞTU

Öte yandan eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için hukuk mahkemelerinde ayrı ayrı dava açmıştı.

İptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmiş, mahkeme davayı 26 Mayıs'a bırakmıştı.