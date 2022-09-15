Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal konut projesine tepki

"İlk Evim, İk İş Yerim" Projesi, CHP’den destek görmedi. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Topla paraları fakir fukaradan, seçim sürecini finanse et” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı suçladı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi hayata geçirildi.

"İlk Evim, İk İş Yerim" adlı projeye ilgi ilk dakikalardan itibaren yoğun oldu.

Başvuru sayısı şimdiden 1 milyonu geçti…

CHP’nin canını sıkıldı

Türkiye’nin umutla beklediği bu proje, yine birilerinin canını sıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından art arda tweet’ler attı, projeden rahatsızlığını dile getirdi.

“Konut meselesi gündemde. Defalarca ısıtılıp ısıtılıp insanımızın önüne konmuş bir proje.” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Bu proje bitmeyecek”

“Yıllardır aynı hikaye. Erdoğan, biliyorum seçim öncesi para toplamak için yapıyorsun bunu. Ben sosyal devletin savunucusu olarak sosyal konutların yaygınlaşmasını canıgönülden istiyorum. Sana inanalım istiyorsan, bu işe müteahhitlerin girmesi için Hazine'den gelir güvencesi ver. Beşli çeteleri semirttin, asıl fakir fukaranın konutu için garanti ver. Vermezsen, sen de biliyorsun ki bu proje bitmeyecek. Gerçi alışkınsın sen boş toprağa yalandan beton harcı dökmeye…”

“Banker Erdoğan mısın sen?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı suçlayıcı ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu, “Ben de buradan taahhüt ediyorum, biz iktidara geldiğimizde bu garantilerin arkasında duracağız. Erdoğan garanti vermezsen, bu proje bir Banker Yakup zihniyetinden ibarettir. Topla paraları fakir fukaradan, seçim sürecini finanse et. Banker Erdoğan mısın sen? Yeter be adam!” dedi.