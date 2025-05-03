Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı

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18 gündür yoğun bakımda tedavi gören Sırrı Süreyya Önder, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Yapılan açıklamada, vefat sebebi olarak çoklu organ yetmezliği gösterildi.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası sanat ve siyaset camiasından birçok isim, başsağlığı mesajı paylaştı..

Bunlardan biri de CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu..

"MEKANI CENNET OLSUN"

Önder 'in vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Sanatçı kişiliği, toplumsal uzlaşı ve barışa adadığı siyasi kariyeri ile milletimizin gönlünde yer almış, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini üzüntüyle öğrendim.



Merhuma Allah’tan rahmet, acılı ailesine, DEM Parti camiasına ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun.

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