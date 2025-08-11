Kemal Memişoğlu'ndan Balıkesir depremine ilişkin açıklama

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün saat 19.53 sıralarında, 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, beraberindeki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde, depreme ilişkin basın açıklaması yaptı.

"ŞU ANDA HASTANELERDE 10 YARALIMIZ VAR, SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

Tüm Türkiye ve Balıkesir'e geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Memişoğlu, "Depremin ilk anından itibaren gerekli koordinasyon ve yardımlar yapılmaya başlandı. Dün gece hastanede yaralılarımızı ziyaret ettik. Toplam 52 başvuru var. 29'u tedaviye alındı, 19'u taburcu edildi. Şu anda hastanelerimizde 3'ü doğrudan deprem etkisiyle olmak üzere toplam 10 yaralımız var. Hepsinin genel durumları iyi, en kısa zamanda yaralılarımızı taburcu edeceğiz." diye konuştu.

"DEPREME TOPLUMSAL OLARAK HAZIR OLMAMIZ LAZIM"

Rahmetli olan vatandaşın ailesine başsağlığı dileyen Memişoğlu, şöyle devam etti: