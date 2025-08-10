Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem: Bazı binalar yıkıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün saat 19.53'te yerin 11 km derinliğinde, 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı, İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Yalova gibi çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi.

AFAD ve diğer acil yardım ekipleri bölgeye sevk edildi.

BAZI BİNALAR YIKILDI

Bölgedeki bazı evlerin hasar aldığı belirtilirken, bir binanın ise yıkıldığı görüldü..

Ekipler sahada incelemelerini sürdürürken, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak son durumla ilgili açıklamada bulundu.

"4 KİŞİ KURTARILDI"

Bazı binalarda yıkım yaşandığını belirten Sak, şunları söyledi:

İlçemizde 10 binada yıkım meydana geldi. Ekranlara yansıyan binanın altındaki eczane kapalıydı, üstünde 6 kişi yaşıyordu. 4'ü kurtarıldı, 2 kişi aranıyor.

YETKİLİLERDEN UYARI: HASARLI BİNALARA GİRMEYİN

Hasarlı binalara girilmemesi gerektiği vurgulandı. Artçı sarsıntılar konusunda dikkatli olunması istendi.

Vatandaşların resmi açıklamaları takip etmesi öneriliyor.

AFAD ve diğer acil müdahale ekipleri, Sındırgı'da sahaya sevk edildi. İlk belirlemelere göre: Can kaybı bilgisi henüz netleşmedi, ancak bazı evlerin yıkıldığı bildirildi. Ekipler, arama-kurtarma ve hasar tespiti çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlara resmi açıklamaları takip etmeleri ve hasarlı binalardan uzak durmaları uyarısı yapıldı.