Kemer eski Belediye Başkanı Mustafa Gül dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Skandallarla gündeme gelen CHP'li belediyelere bir yenisi daha eklendi.

Bu kez bahse konu olan yer Antalya'nın Kemer ilçesi oldu.

Kemer ilçesinde yaşayan esnaf Mehmet Nezir Aksu, eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül hakkında kendisinden rüşvet istediği gerekçesiyle şikayette bulundu.

RÜŞVET İSTEDİĞİNİ SÖYLEYEREK ŞİKAYETTE BULUNDU

İlçede 2 işletmesi bulunan esnaf Aksu, Gül'ün kendisine ulaşarak iş yeriyle ilgili dava bulunduğunu, davaya rapor düzenleyecek bilirkişiyi tanıdığını ve raporun olumlu yazılması için bilirkişiye verilmek üzere kendisinden 9 bin 500 dolar istediğini öne sürerek Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Aksu, şikayetinde Gül'ün iş yerinin çevresine gelip fotoğraf çektiğini gördüğünü, bu nedenle de tedirginlik yaşadığını da belirtti.

OLAYA İLİŞKİN TAHKİKAT BAŞLATILDI

Olayla ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

M.N.A.'nın seri numaraları alınan banknotları teslim etmesinin ardından dün Mustafa Gül'ün evinde arama yapıldı.

ADRESİNDE BANKNOTLAR ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet ekiplerinin Gül'ün adresinde gerçekleştirdikleri operasyon sırasında yapılan aramalarda seri numaraları alınmış paralar ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN ESKİ BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Eski Belediye Başkanı Mustafa Gül 'nüfuz ticareti' ve 'dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Polis merkezindeki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mustafa Gül, 'dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklandı.