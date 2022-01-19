Kenevir yasası Meclis yolunda! Abdurrahman Dilipak çok sevinecek...

Abdurrahman Dilipak'ın kenevir açıklamaları Ak Parti'yi harekete geçirdi. Tıbbi kenevirin serbest bırakılması için kanun teklifi sunulması planlanıyor.

"Kenevirin ne olduğunu bilseniz, devlet temin etse bedava olsun dersiniz" açıklamasında bulunan Abdurrahman Dilipak, okurlarına sıklıkla kenevir hakkında bilgiler veriyor.

Uzun zamandır konunun üzerine düşen Dilipak'ın kenevir üretimi çağrısı yanıt buldu.

Tıbbi olarak yetiştirilen kevenirin faydalarını saymakla bitiremeyen Dilipak'ın isteği olumlu karşılandığı öne sürüldü.

MECLİS'E SUNULACAK

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, kenevirin tıp alanında kullanımı konusunda Türkiye’nin adım atması gerektiğini belirtirken, AK Parti'nin tıbbi kenevir yasası hazırladığını köşe yazısına yaşıdı.

Buna göre AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, “tıbbi kenevirin serbest bırakılması” için kanun teklifi sunacaklarını söyledi.

Tıbbi olarak yetiştirilmesi önerilen kenevirin pamuktan 10 kat daha dayanıklı ve maliyeti az olduğu da biliniyor. Bu nedenle üretiminin yapılmasının ekonomik açıdan da olumlu katkı sağlayacağı biliniyor.