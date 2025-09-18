Kent uzlaşısı davasında ikinci duruşma: 9 kişinin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

CHP'li Belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk ve kent uzlaşısı soruşturmaları sürüyor.

Kent uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklanan 10 belediye yöneticisi, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen “Kent uzlaşısı” davasında, aralarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 10 belediye yöneticisinin yargılanmasına devam edildi.

9 KİŞİNİN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI VERİLDİ

'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla aralarında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün de bulunduğu dokuz kişinin tutukluluğuna devam kararı verildi.

BİR KİŞİNİN TAHLİYESİNE HÜKMEDİLDİ

Mahkeme, Beyoğlu Belediye Başkan Danışmanı İkbal Polat’ın tahliyesine hükmetti.