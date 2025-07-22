KGM, sarp yamaçlara 794 futbol sahası büyüklüğünde çelik ağ uyguladı

Ulaştırmada emin adımlar sürüyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki yol ağında sel, heyelan, taş düşmesi ve çığ gibi afetlere yönelik alınan önlemlere ve afet sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

BAKAN URALOĞLU BİLGİLENDİRDİ

Türkiye'nin dört bir yanında emniyetli ulaşımı sağlamak için büyük bir titizlikle hareket ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Kara yolları ekiplerimiz yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı 7 gün 24 saat görev esasına göre çalışıyor. Ülke geneline yayılmış 18 bölge müdürlüğü, 123 şube şefliği, 16 tünel bakım işletme şefliği, 25 otoyol bakım işletme şefliği ve 16 yap-işlet-devret bakım işletme şefliğinde kesintisiz hizmet veriyoruz.

1446 NOKTADA RİSK TESPİTİ YAPILDI

Uraloğlu, afet risklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan Karayolları Yol Ağı Risk Haritası'na da değinerek, 1519 kilometrelik kesimi kapsayan 1446 noktada riskli bölgeleri tespit ettiklerini, sahada yapılan gözlemleri teknik verilerle birleştirerek Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi'ne aktardıklarını, bu sayede riskli noktaları harita üzerinden anlık takip ederek, gerekli önlemleri hızla alınabilir hale getirdiklerini bildirdi.

Yollarda çelik ağ sistemleri, istinat duvarları, çığ tünelleri gibi yapılarla güvenlik önlemlerini sürekli artırdıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

Dik ve sarp yamaçlarda can ve mal güvenliğini sağlamak için kara yollarında çelik ağ uygulamalarını da yaygınlaştırıyoruz. 2025'in ilk yarısında ise 37 bin 400 metrekare çelik ağ uygulaması gerçekleştirerek ülke genelinde çelik ağ uygulamasını yaklaşık 5,7 milyon metrekareye ulaştırdık. Böylece ülke genelinde 794 futbol sahası büyüklüğünde çelik ağ ördük.

"ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Uraloğlu, tespit edilen riskli bölgelerin daha güvenli hale getirilmesi için proje çalışmalarını sürdürdüklerini de vurguladı.

Afet sonrası hasar gören bölgelerde geçici köprülerin kurulduğuna, menfezlerin onarıldığına ve dolgu çalışmalarının hızla yapıldığına dikkati çeken Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: