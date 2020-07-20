1974'te Kıbrıs halkının güvenliği için başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ıncı yıl dönümü için Girne Kapısı'nda tören düzenlendi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü için, Girne Kapısı'ndaki Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasında uluslararası anlaşmalar ile Kıbrıs halkına eşit siyasi hak ve statü tanınmıştı. Ancak Kıbrıs Rum tarafı, 1963'te tek taraflı güç kullanımıyla anayasayı feshetmişlerdi.

TÜRK'ÜN HAKKINI YUNAN YEDİ

1963-1974 arası Kıbrıslı Türklere yönelik saldırı, baskı, zulmü ve ambargoyu artıran Rum kesimi, Yunan cuntasının desteğiyle 15 Temmuz 1974'te Ada'yı Yunanistan'a bağlamak amacıyla darbe yaparak iktidarı kısa süre ele geçirmiş, Kıbrıs'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kastedilmişti.

BÜLENT ECEVİT HAREKATI BAŞLATTI

Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, Garanti Antlaşması'na dayanarak ve Ada'daki Türklerin güvenliğini de dikkate alarak 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı "Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnızca Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için Ada'ya gidiyoruz." sözleri ile başlatmıştı.

HAREKAT 2 AŞAMADA GERÇEKLEŞTİ

Barış harekatıyla Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakının önüne geçilirken, Kıbrıs Türk halkının varlığı güvence altına alınarak, harekatın 2'inci aşaması da "Ayşe tatile çıksın" parolası ile gerçekleştirilmiş, 16 Ağustos'ta ateşkes ilan edilmişti.

KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 46'INCI YIL DÖNÜMÜ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan ve diğer yetkililer, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla Girne Kapısı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende bir araya geldi.

KKTC CUMHURBAŞKANI ANIT ÖZEL DEFTERİNE YAZDI

Atatürk Anıtı'na, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın çelenk bırakmasıyla başlayan törende, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, anıt özel defterini "Aziz Atatürk, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramının 46. yılında sizi bir kez daha saygı ile anıyoruz. ​

İlke ve devrimlerinizi ilk günden ve hiçbir zorlama olmadan içtenlikle benimsemiş olan Kıbrıs Türk halkı, laik ve demokratik kimliği ile yoluna devam etmekte ve bilimi rehber edinerek çağdaş uygarlık hedefine ulaşmak için uğraşlarını sürdürmektedir.

Bu dönemde bir yandan sağlık bir yandan da ekonomi alanında mücadelemizi sürdürürken bunun yanında yine sizin 'Yurtta Barış Dünyada Barış' ilkenizi özümseyerek adamızda adil ve kalıcı bir çözümün sağlanması için de çabalarımıza devam edeceğiz. Sizden aldığımız ışık yolumuzu aydınlatacaktır. ​Bu duygu ve düşüncelerle sizi bir kez daha saygı ile anıyoruz. ​Ruhunuz şad olsun." sözleri ile imzaladı.

FUAT OKTAY ANIT ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI

Anıt özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk, Kıbrıs Türkü’nün kahraman Mehmetçiğimizle omuz omuza verdiği mücadele sonucu, istiklalinden ve istikbalinden asla vazgeçmeyeceğini kanıtladığı Barış Harekatı’nın 46'ncı yıldönümünde manevi huzurunuzda bulunuyoruz.

Bölgesinde barış ve istikrarın teminatı olan Türkiye, Kıbrıs Türk halkına milli, ahdi ve tarihi bağlarla gönülden bağlıdır.

Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç duydukları her vakitte Türkiye Cumhuriyetini ve Türk milletini yanlarında bulacaktır.Bu kararlılığımızı bir kez daha tekrarlıyor, aziz hatıranızı saygıyla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

ÖNLEMLER ALINDI

Tören, koronavirüs önlemleri kapsamında sağlık tedbirleri ile gerçekleştirildi.

TÖRENE ETKİNLİKLER İLE DEVAM EDİLECEK

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü kutlamaları, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda yapılacak etkinliklerle devam edecek.