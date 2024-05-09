Manisa'da kocasının bıçakladığı kadın hayatını kaybetti Manisa’nın Turgutlu ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

İHA

Manisa'da saat 17.30 sıralarında Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi Dolunay Sokak’ta, kısa bir süre önce cezaevinden çıkan Mirza Ali E., 3 çocuğunun annesi eşi Hatice E. ile evlerinde tartışmaya başladı.

Eşini bıçaklayıp havaya ateş açtı

Tartışma sonucu Mirza Ali E., eşi Hatice E.'yi bıçakladı. İddiaya göre eşini bıçaklayan Mirza Ali E., olayın ardından sokağa çıkarak havaya birkaç el ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen cani koca gözaltına alındı.

Talihsiz kadın yaşamını yitirdi

Meydana gelen olayın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yapılan incelemelerde 3 çocuk annesi Hatice E.'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Kadının cenazesi polis ve savcının incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)