'Futbolda her şeyi bilen çocuk' olarak tanınan Ümit, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı

Sosyal medyanın ilk dönem fenomenlerinden biri olan ve futbol bilgisiyle hafızalara kazınan 'Futbolda her şeyi bilen çocuk' olarak bilinen Ümit, uzun bir aradan sonra yeniden gündeme geldi.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan yeni videolarla Ümit'in güncel hali milyonlarca kişi tarafından izlendi.

"FUTBOLU AVUCUNUN İÇİ GİBİ BİLEN ÇOCUK"

Yıllar önce yayımlanan bir röportajda, muhabirin "Hangi liglerden takım sayabilirsin?" tarzı sorularına hızlı ve doğru yanıtlar veren küçük Ümit, Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar birçok ligden takım isimlerini ezbere saymıştı.

Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada patlama yapmış ve 'futbolu avucunun içi gibi bilen çocuk' lakabıyla Türkiye'nin ilk internet fenomenlerinden biri olmuştu.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Ümit yıllar sonra yeniden sosyal medyayı salladı.

Ümit'in anons edildiği videoda "Herkesin o tanıdığı futbolu avucunun içi gibi bilen her şeyi bilen çocuk Ümit abim yanımda. Sizlere çok selamı var" ifadeleri kullanıldı.

BİR NESLİN ÇOCUKLUK KAHRAMANI YENİDEN SOSYAL MEDYADA

Kısa süre içinde birçok hesap tarafından yeniden paylaşılan görüntüler, eski takipçilerini duygulandırdı.

Yıllar sonra sağlıklı ve mutlu görünen Ümit'in görüntüsü, eski video ile yan yana paylaşılarak büyük ilgi çekti.

Sosyal medya kullanıcıları "Hala ezbere biliyor mu?", "Ne kadar büyümüş" ve "Çocukluk kahramanımız geri döndü" gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.