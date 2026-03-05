Memurlar da emekliler gibi bayram ikramiyesi istiyor

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi ve memurlar için bayram ikramiyesi çağrısında bulundu.

Yusuf Yazgan, programda yaptığı kamu görevlilerinin ekonomik sorunlarına dikkati çekti.

Memurların kamuda bayram ikramiyesi alamayan tek istihdam grubu olduğunu belirten Yazgan, “Kamu görevlilerinin de bayram sevincine ortak edilmesini istiyoruz.” açıklamasında bulundu.

BAYRAM İKRAMİYESİ

Emekliye bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere veriliyor ve geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4'er bin liradan toplamda 8 bin lira olarak ödenecek.

Türkiye'de bayram ikramiyesi SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine veriliyor. SGK'ya bu ikramiye ödemesi için bütçeden 150 milyar lira ayrıldığı ve toplam 17 milyon 700 bin emekli bulunduğu biliniyor.

MEMURLARIN BAYRAM İKRAMİYESİ TALEBİ

Kamuda bayram ikramiyesi alamayan tek istihdam grubunun memurlar olduğunu vurgulayan Yazgan, bu konuda uzun süredir çağrı yaptıklarını belirtti.

Yazgan, “İşçilerimizin ikramiyeleri var, emeklilerimizin bayram ikramiyesi var. Kamuda ikramiye almayan tek istihdam grubu ne yazık ki memurlar. Uzun zamandır kamu görevlilerinin bayram ikramiyesi talebini dile getiriyor, kamu görevlilerinin de bayram sevincine ortak edilmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

MEMURLARA LOJMAN VE KİRA YARDIMI TALEBİ

Büyük şehirlerde görev yapan kamu görevlilerinin özellikle kira konusunda ciddi zorluk yaşadığını ifade eden Yazgan, turistik bölgelerde kiralık konut bulmanın dahi zorlaştığını söyledi. Bu sorunun çözümü için kamu görevlilerine lojman desteğinin artırılması gerektiğini belirten Yazgan, ayrıca kira yardımı yapılması gerektiğini dile getirdi.

MAAŞLARDA SON DURUM

Aralık 2025 enflasyonunun belli olmasıyla ocak ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19 oranında; memur ve memur emeklileri ise, yüzde 18,60 oranında ve 1.000 TL seyyanen zam farkı aldı.

Yapılan son düzenleme sonrası en düşük memur maaşı 52 bin 617 TL’den 60 bin 896 TL’ye yükseldi.

En düşük memur emekli aylığı ise 27 bin 889 TL seviyesine çıktı.

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ise 20 bin TL oldu.