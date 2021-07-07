Kılıçdaroğlu'ndan 'İşte Cumhurbaşkanımız' diyen kadına cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin gezisinde kendisini "İşte Cumhurbaşkanımız" diye karşılayan bir vatandaşa, "Hele dur bir bakalım." yanıtını verdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehir gezilerindeki son durağı Mersin oldu.

Şehir esnafını ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nun gezisinde yaşanan bir diyalog dikkatlerden kaçmadı.

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Kılıçdaroğlu, girdiği bir iş yerinde ise Tuncelili hemşehrisi tarafından karşılandı.

"İşte Cumhurbaşkanımız" diyerek kendisini karşılayan hemşehrisinin elini tutarak teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Hele bir dur bakalım" yanıtını verdi.

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CHP ARTIK SAKLAMIYOR

Öte yandan 2023 yılında yapılacak genel seçimlerde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusuydu.

Son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik dün yaptığı açıklamada, "Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve sagılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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