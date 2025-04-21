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İHA

Kırıkkale'de bulunan 3 katlı bir apartmanın birinci katında, mutfaktaki çoklu elektrik prizinden çıkan yangın paniğe yol açtı.

Yangının, T.Ö.'ye ait dairenin mutfağındaki buzdolabı ve ankastre ocağın bağlı olduğu elektrik prizinden başladığı belirlendi.

Kısa sürede alevler mutfağı sardı ve binadaki sakinler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını hızlı bir şekilde kontrol altına alarak daha fazla yayılmasını engelledi.

Yoğun duman nedeniyle apartmandaki diğer dairelerde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

DUMANDAN ETKİLENEN ÜÇ KİŞİ AMBULANSTA TEDAVİ EDİLDİ

Yangın sırasında dumandan etkilenen hamile Seda Ö., Elvan G. ve Mehmet Ö., sağlık ekiplerince ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye gitmek istemedi.

Neyse ki yangında can kaybı yaşanmazken, dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.